Mais de 50 bairros de Belo Horizonte das regionais Oeste e Barreiro ficarão sem água no próximo domingo (6) por causa de um trabalho de manutenção em uma unidade de bombeamento de água. Regiões de Contagem e Ibirité também serão impactadas.

A previsão, segundo a Copasa, é que a normalização do abastecimento ocorra, gradativamente, até o final da noite do domingo.

Confira a lista de bairros que serão atingidos:

Belo Horizonte: Araguaia, Atila de Paiva, Barreiro, Barreiro de Cima, Betânia, Bonsucesso, Brasil Industrial, Buritis, Cardoso, CDI Jatobá, Cinquentenário, Conjunto Ademar Maldonado, Conjunto Ernesto do Nascimento, Conjunto Flávio de Oliveira, Conjunto João Paulo II, Conjunto Pongelupe, Conjunto Santa Maria, Conjunto Túnel Ibirité, das Industrias, das Mansões, Diamante, Distrito Industrial do Jatobá, Estoril, Estrela Dalva, Flávio Marques Lisboa, Gutierrez, Havaí, Independência, Itaipu, Jardim América, Jardim das Rosas, Jatobá, Jatobá IV, Lindéia, Mangueiras, Marajó, Marilândia, Milionários, Morro das Pedras, Nova Granada, Nova Suíça, Novo das Indústrias, Olaria, Palmeiras, Petrópolis, Regina, Salgado Filho, Santa Cecília, Santa Helena, Santa Lúcia, Santa Margarida, São Bento, Solar do Barreiro, Teixeira Dias, Tirol, Urucuia, Vale do Jatobá, Vila Atila de Paiva, Vila Bernadete, Vila Castanheira, Vila Cemig, Vila Nova Paraiso, Vila Pinho e Washington Pires.

Contagem: Amazonas, Bandeirantes, Conjunto Parque das Mangueiras, Inconfidentes, Industrial, Industrial Itaú, Industrial Santa Rita, Jardim Industrial, Santa Maria, Vila Pernambucana e Vila Ruy Barbosa.

Ibirité: Durval de Barros, Ideal, Itaipu, Los Angeles, Marilândia, Parque Elizabeth, Piratininga, Primavera, Serra Dourada, Sol Nascente, Vila dos Operários e Washington Pires.