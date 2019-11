O abastecimento em seis bairros de Contagem e em sete de Esmeraldas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, está suspenso nesta terça-feira (19). Segundo a Copasa, o serviço foi interrompido de forma emergencial para manutenção em rede de água, localizada no bairro Retiro, em Contagem.



A previsão é que o abastecimento seja normalizado, de forma gradativa, no decorrer da tarde.



Confira os bairros afetados:

Contagem: Nova Contagem, Retiro, Vila Estaleiro, Vila Ipê Amarelo, Vila Nova Esperança e Vila Renascer.

Esmeraldas: Monte Sinai, Novo Retiro, Recanto Verde, Recreio do Retiro, Recreio do Riachinho, Retiro e Serra Verde.



