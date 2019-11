Os bairros Jardim Canadá e Vale do Sol, além do condomínio Lagoa do Miguelão, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, estão sem água nesta segunda-feira (25). De acordo com a Copasa, o abastecimento foi interrompido emergencialmente devido à falta de energia elétrica na estação que abastece essa região.

A previsão é que o abastecimento seja normalizado, de forma gradativa, no final da tarde desta segunda, de acordo com a Copasa.