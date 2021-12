A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) divulgou nesta sexta-feira (17) um balanço do que foi feito na área da saúde durante a pandemia da Covid-19 e as perspectivas para o próximo ano.

Segundo o secretário da saúde do município, Jackson Machado, só neste ano, foram investidos cerca de R$ 4,2 bilhões em ações e serviços públicos do setor. Deste total, foram R$ 180 milhões destinados a obras nas unidades de saúde, R$ 120 milhões em projetos e novas tecnologias para interligar os serviços da rede, e R$ 86 milhões em equipamentos e mobiliários para as unidades.

Mesmo com o alto investimento e os resultados positivos que eles trouxeram durante a pandemia da Covid-19, Machado afirmou que o governo de Minas Gerais não auxiliou a capital do Estado de maneira efetiva. “O apoio financeiro do Estado, por diversas razões, foi insuficiente. Eu gostaria que o Estado tivesse enxergado, principalmente no início da pandemia, Belo Horizonte como uma cidade importante do Estado”.

