Toda mulher que está amamentando o filho pode ajudar a salvar a vida de outro bebê. A doação de leite é fundamental para garantir a sobrevivência dos pequenos internados em leitos de terapia intensiva de maternidades. Esse ato de amor e solidariedade é ainda mais fundamental no período de isolamento social. Somente no banco de leite materno do Hospital Sofia Feldman, entre os meses de abril e maio, houve uma redução de 20% nas doações. As causas para essa redução ainda não foram identificadas, mas é possível que potenciais doadoras - sob o estresse e medo na pandemia de Covid-19 - estejam sofrendo alteração no aleitamento.

Nesta terça-feira (19), Dia Nacional de Doação de Leite Humano, a maior maternidade de Minas Gerais faz questão de frisar que a doação não traz riscos para a mãe nem para os bebês beneficiados pelo banco de leite.

“A mãe é orientada a fazer a doação usando máscara, a higienizar as mãos, a fazer um correto processo de armazenamento. A equipe do banco vai até a casa dela buscar o leite, ou seja, ela está segura. E quando a doadora apresenta algum sintoma de Covid, ela entra em contato com a nossa equipe, que faz uma avaliação”, explica Cíntia Ribeiro, coordenadora do Banco de Leite Humano do Hospital Sofia Feldman e coornadora nacional da Rede IBFAN Brasil (Rede Internacional em Defesa do Direito de Amamentar).

Segundo ela, o leite humano doado é fundamental para garantir a alimentação dos bebês internados, especialmente prematuros, que por algum motivo não puderam ser amamentados por suas mães. “Não há outro alimento no mundo que se compare ao leite humano. É o único específico para o recém-nascido, garantindo um crescimento adequado para a criança. Nenhuma fórmula contém o mesmo que o leite materno”.

Qualquer mãe pode doar o leite materno no Brasil. No site do Ministério da Saúde, é possível verificar informações sobre a doação e conferir o banco mais próximo da sua cidade. Todo leite doado é pasteurizado e usado para salvar vidas de bebês.

Mitos

Infelizmente, a amamentação e a doação de leite materno ainda estão cercadas de mitos que muitas vezes impedem que mais bebês sejam alimentados da melhor maneira. Cíntia lembra que uma mulher doadora não deixa de alimentar o seu filho. “Quanto mais leite a mulher retira, mais leite ela produz. Tem mães de gêmeos que conseguem alimentar os filhos e ainda doar”, diz.

Também é importante lembrar que a amamentação não faz o peito da mulher cair (a mudança nas mamas faz parte de um processo natural de envelhecimento do ser humano) e faz muito bem para a mãe, garantindo perda de calorias e ajudando a prevenir o câncer de mama.