A Banda de Música da 5ª Região de Polícia Militar em Uberaba, no Triângulo Mineiro, levou alegria a pacientes internados com Covid-19 em hospitais da cidade, além de moradores, na noite dessa quarta-feira (31). O município vive a Onda Roxa do programa estadual de flexibilização da atividade econômica, Minas Consciente.

De acordo com a PM, os militares percorreram centros médicos, praças e ruas de Uberaba realizando apresentações artísticas respeitando as normas de distanciamento e uso de máscaras. A população da cidade se emocionou e aplaudiu a ação.

"Nós, funcionários do Hospital São Marcos, tivemos a grata surpresa de ter a presença da Banda de Música do Batalhão, homenageando todos os profissionais e também, de certa maneira, sensibilizando a todos, nesse momento tão difícil que estamos passando, em que todos estão com alguma carga emocional, envolvidos com a pandemia, trazendo um alento e momentos de pequenas alegrias", declarou a diretora clínica da unidade médica, Cristina Hueb Barata.

"A música é fonte inesgotável de inspiração e possui em sua essência a elevada capacidade de abrandar tensões nervosas e harmonizar os ambientes mais tenebrosos, alegrando os corações e as mentes", informou Tenente Neoclides, regente da Banda de Música da 5ª Região, que também agradeceu aos músicos militares pela apresentação.

Conforme a polícia, a atividade desenvolvida pelos artistas foi um importante trabalho na aproximação entre a PM e a comunidade.

