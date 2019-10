Um ônibus foi incendiado em Ribeirão das Neves, na Grande BH, na madrugada deste domingo (27). O crime ainda está sendo investigado, mas uma das linhas de investigação é de que os bandidos teriam se revoltado com a Polícia Militar, que proibiu a realização de um baile funk no município.

O caso, conforme consta no boletim de ocorrência, aconteceu por volta da 00h50 na rua Helena Sapori Faluba, no bairro Veneza. O motorista do coletivo, que faz a linha 121 metropolitano, contou que parou na via para fazer o desembarque de passageiros, quando dois homens, com capacetes, entraram pela porta traseira do veículo.

Pouco tempo depois, os passageiros começaram a gritar e a sair do ônibus. O motorista também desceu apavorado. Aos militares, ele disse que os suspeitos atearam fogo no coletivo e logo depois fugiram. A PM foi acionada e o Corpo de Bombeiros também foi chamado para controlar as chamas, que atingiram a fiação elétrica.

Rastreamento foi realizado na região, mas ninguém foi preso. O caso foi registrado na 3ª Delegacia de Plantão de Neves.

Leia mais:

Ônibus é queimado em Neves e bandido alega retaliação por demissão de cobradores

Criminosos incendeiam ônibus em BH e deixam bilhete ameaçador