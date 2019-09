Uma carga de mais de três toneladas de explosivos de demolição foi roubada na manhã desta segunda-feira (23) na BR-381, em Caeté, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo de carga foi abordado por dois homens em uma moto na altura do trevo da cidade.

O roubo de carga ocorreu por volta da 10h no km 430 da rodovia, segundo o relato do motorista que transportava a carga e que compareceu ao posto da corporação em Sabará, também na Grande BH. Ele disse que foi abordado pela dupla, que estava armada, sendo que um deles entrou na cabine do veículo e o forçou a dirigir. No caminho, eles pegaram vias laterais, para sair da estrada.

Os suspeitos roubaram o celular do condutor e o abandonaram na zona rural de Caeté. As notas fiscais apresentadas pelo caminhoneiro indicaram que a carga levada era composta por 3.128 kg de explosivos. Até o momento ninguém foi preso e nem a carga foi recuperada.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), uma Fiorino branca e sem placas também participou do assalto. Os suspeitos levaram o veículo até o bairro Ravena, em Sabará, onde transportaram os explosivos para outro veículo antes de abandonarem o motorista em Roças Novas, novamente em Caeté.

Sem escolta armada

Apesar da ocorrência ter sido registrada pela PRF, inicialmente a Polícia Militar (PM) fez o atendimento. Segundo a corporação, a carga saiu da IBQ Indústrias Químicas, na zona rural de Sabará, e seguia em direção ao estado do Espírito Santo, sendo que o veículo de carga não contava com escolta armada ou dispositivo de rastreamento por satélite.

A empresa é um centro de distribuição de uma multinacional brasileira (criada na década de 60 no Paraná e atualmente pertecente a um grupo chileno, o Sigdo Koppers), chamada agora de Enaex Britanite.

A reportagem do Hoje em Dia tentou contato com a empresa várias vezes na tarde desta segunda, porém, o coordenador indicado como responsável por responder sobre o caso, identificado como André, não atendeu aos contatos telefônicos.

