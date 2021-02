A Polícia Civil investiga, nesta quinta-feira (11), o arrombamento de um banco, localizado em Venda Nova, e a subtração de R$ 90 mil em dinheiro da instituição.

De acordo com a corporação, os suspeitos do furto quebraram a parede lateral do banco, que faz divisa com um lote vago, na madrugada dessa quarta-feira (10), e entraram na unidade bancária.

Em seguida, danificaram a aparelhagem do setor de filmagem interna e seguiram para a sala forte. Conforme o Departamento Estadual de Investigação de Crimes contra o Patrimônio (Depatri), nesse local, os suspeitos arrombaram dois cofres e conseguiram fugir com cerca de R$ 90 mil.

Segundo a PM, os investigadores encontraram marcas de pés e mãos em toda a extensão do banco.

Até o momento, nenhum dos suspeitos foi identificado. Como as câmeras do banco ficaram inoperantes, os policiais fazem levantamentos na região para a localização de imagens que ajudem na identificação dos envolvidos.

"As investigações estão em andamento e demais informações serão repassadas em momento oportuno", informou a Polícia Civil.

