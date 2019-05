A Polícia Militar está à procura de um grupo que tentou explodir um caixa eletrônico, na madrugada desta terça-feira (21), em Esmeraldas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.



Conforme a corporação, o alvo seria uma agência do Bradesco. Por volta das 4h, aproximadamente cinco suspeitos teriam chegado ao estabelecimento, localizado na praça Getúlio Vargas, no centro da cidade e tentaram explodir os caixas eletrônicos. Entretanto, apesar da explosão, não teriam tido êxito na ação.



Uma equipe do Batalhão de Operações Especiais (Bope) foi deslocada ao local para perícia, pois há suspeita de que artefatos explosivos não foram detonados.



A PM informou ainda que miguelitos - objetos pontiagudos deixados para furar pneus - foram deixados na entrada do batalhão da PM local, na tentativa de dificultar a saída das viaturas.