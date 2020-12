Um bar com mais de 300 pessoas foi fechado pela Guarda Municipal em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite desse domingo (27). A Polícia Militar acompanhou a ação.

De acordo com o órgão, o número de clientes no estabelecimento era três vezes maior do que a ocupação permitida e, além disso, não havia uso de máscaras ou respeito ao distanciamento social. Houve desrespeito ainda do horário de funcionamento, permitido até as 23h.

Segundo a Guarda Municipal, os agentes chegaram ao local, no bairro Beatriz, após denúncia anônima. Aos agentes, o gerente confirmou que a lotação do espaço foi extrapolada. O motivo teria sido a divulgação nas redes sociais de um show de pagode. Os proprietários do estabelecimentos foram qualificados pelo ato, mas ninguém foi preso.