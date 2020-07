A Prefeitura de Belo Horizonte divulgou, na tarde desta quarta-feira (15), o protocolo de funcionamento para a reabertura do comércio na cidade. Entre as novidades, bares, restaurantes e lanchonetes poderão receber no máximo duas pessoas por mesa, cliente só entra após “teste do termômetro”, será proibido o modelo self-service e o espaço kids não poderá mais funcionar.

Apesar das diretrizes, a retomada das atividades consideradas não essenciais não tem data marcada. A PBH afirma que a flexibilização vai ocorrer assim que os indicadores epidemiológicos permitirem.

Desde o dia 29 de junho, apenas os serviços considerados essenciais têm o funcionamento permitido na capital.

De acordo com a Prefeitura, o protocolo foi elaborado a partir do diálogo com representantes de cada segmento, e foi ajustado aos critérios apontados pela Vigilância Sanitária e pelo Comitê em complementação aos protocolos já vigentes. Os documentos propostos pela PBH agora serão objeto de avaliação por cada setor.

André Reis, secretário municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, explicou como foi a dinâmica da construção do protocolo.

“Os setores entendem dos negócios e suas rotinas, e a vigilância sanitária entende das melhores práticas para evitar a contaminação. A construção conjunta permite uma melhor aderência entre funcionamento do comércio e as melhores práticas sanitárias”, afirmou o secretário.

Bares, restaurantes e lanchonetes

No caso dos bares, restaurantes e lanchonetes, além da restrição do número de clientes por mesa, da aferição de temperatura e o do não funcionamento dos espaços Kids, o destaque fica por conta da exigência do distanciamento mínimo de 2,5 m entre as mesas.

O protocolo também prevê a possibilidade de o estabelecimento fazer o uso de calçada - após autorização da Prefeitura - para dispor as mesas, priorizando alocação dos clientes em ambientes abertos.

Drive-in

Alternativa para os espetáculos culturais, os drive-ins também foram regulamentados no protocolo.

Nessa modalidade, está vedada a entrada de motocicletas, bicicletas, veículos conversíveis com a capota aberta, vans e similares e pessoas sem carro. Serão permitidos no máximo quatro ocupantes por veículo.

Os clientes também deverão respeitar uma distância de no mínimo 1,5 m entre os carros.

O protocolo também determina que é vedada a saída do público do veículo, exceto para ida ao banheiro.

Vestuário (Atacado e varejo)

No caso das lojas de roupa, o cliente só vai poder tocar as peças do mostruário. Não será permitido, por exemplo, provar roupas.

Em caso de troca de produto, o item devolvido ficará em uma espécie de "quarentena" na loja por 72h antes de voltar a ser disponibilizado para os consumidores. Haverá a exigência do uso de máscaras.

Shopping centers, centros de comércios e galerias de lojas

Em relação aos Shopping centers, centros de comércios e galerias de lojas, os clientes terão a temperatura aferida e as mãos higienizadas ao entrarem no local.

Funcionários que tiverem contato direto com o público deverão utilizar máscaras e protetores de acrílico no rosto.

Nesse primeiro momento de retomada, cinemas, parques de diversão e similares continuarão fechados.

Confira a íntegra do protocolo para cada segmento:

Bares, restaurantes e lanchonetes

- Capacidade máxima de 1 pessoa a cada 7 m², incluindo os funcionários.

- Aferir as temperaturas de clientes e funcionários por termômetro digital infravermelho antes da entrada no estabelecimento.

- Privilegiar a disposição dos clientes em área externa do estabelecimento e/ou em locais com maior ventilação.

- Uma mesa a cada 6,5 m², respeitado o distanciamento mínimo de 2,5 m entre mesas, com no máximo duas cadeiras por mesa.

- Máximo de duas pessoas por mesa.

- É admitido o uso das calçadas para disposição de mesas mediante licenciamento junto ao município e isolando-se a área para evitar aglomeração e circulação.

- Vedado o modelo de self-service. Admite-se serviço com buffet com isolamento dos alimentos em relação aos consumidores e montagem do prato por profissional do estabelecimento devidamente paramentado.

- Proibida a abertura de espaços de entretenimento infantil (kids) ou área de lazer, caso o estabelecimento possua.

- Funcionários devem vestir uniforme somente no local de trabalho. Uniformes, equipamentos de proteção e máscaras não devem ser compartilhados.

Drive-in

- O evento deverá ser realizado em local descoberto e cercado, possibilitando a restrição da quantidade de veículos a serem estacionados no local.

- Vedada a entrada de motocicletas, bicicletas, veículos conversíveis com a capota aberta, vans e similares e pessoas sem carro.

- Máximo de 4 ocupantes por veículo.

- Distância de no mínimo 1,5 m entre os carros.

- Vedada a saída do público do veículo, exceto para ida ao banheiro.

- Vedada a venda de ingressos e alimentos no local. Permitida a venda apenas antecipadamente por meios eletrônicos.

- Caso o cliente tenha adquirido itens de alimentação, deverá ser direcionado para drive thru e recebê-los diretamente no carro.

- Uso obrigatório de máscaras ao sair do veículo e quando houver atendimento pela equipe do evento.

Vestuário (Atacado e varejo)

- Capacidade máxima de 1 pessoa a cada 7 m², incluindo os funcionários.

- Controlar o fluxo de entrada e saída de pessoas no estabelecimento e organizar filas internas e externas, observando o distanciamento de 2 metros entre as pessoas.

- Manter em locais separados o estoque geral do estoque exposto, ou seja, aquele que é utilizado nas vitrines, araras, ilhas expositoras ou qualquer estoque que terá contato com o cliente.

- Proibir que os clientes tenham contato físico com as peças do estoque. O manuseio poderá ser feito apenas nas peças que fazem parte do mostruário, higienizando as mãos com álcool 70% antes e após o toque.

- Vedado o uso de provadores.

- Orientar expressamente os clientes a lavarem a roupa adquirida antes de usar.

- Quando houver devolução ou troca de produtos, estes devem ser mantidos em separado durante 72 horas antes de retornarem ao estoque e/ou mostruário.

- Os clientes devem ser orientados a permanecer de máscara durante todo o tempo em que permanecerem no estabelecimento.

Shopping centers, centros de comércios e galerias de lojas

- Aferir a temperatura e higienizar as mãos, com álcool 70%, de todos que entrarem nesses locais.

- Dentro de cada loja, limitar a capacidade de pessoas, incluindo funcionários, equivalente à limitação aplicada a lojas do mesmo segmento independentemente da localização.

- Limitar a capacidade total do shopping a uma pessoa a cada 7 m² de área comum de circulação interna, incluindo funcionários, não sendo contabilizadas áreas de lazer e de estacionamento.

- Limitar a utilização de escadas e esteiras rolante com marcação de espaço respeitando o distanciamento de 2 metros entre as pessoas.

- Vedado parque de diversão para crianças, cinemas e demais atividades de entretenimento e recreação, assim como eventos e campanhas com potencial de causar aglomeração.

- Capacitar vigilantes, técnicos de segurança e colaboradores para fiscalização das medidas de prevenção e combate à Covid-19.

- Uso obrigatório de máscara durante todo o período de funcionamento e de máscara e face shield para profissionais em contato direto com o cliente.

- Informar, em cartazes disponibilizados na entrada, o número máximo de clientes permitidos simultaneamente no interior do estabelecimento.

- Intensificar a manutenção da ventilação natural, quando possível, tanto para as áreas comuns dos shoppings centers, centros de comércio e galerias de lojas, quanto dos estabelecimentos instalados nestes.

- Vedada a utilização de adornos e decorações que possam dificultar a higienização.

- Higienizar cestas, carrinhos de compra e semelhantes a cada uso ou sempre que se fizer necessário com álcool 70%.