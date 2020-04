Um bar do bairro Jardim Montanhês, na região Noroeste, foi interditado pela Prefeitura de Belo Horizonte nesta quarta-feira (1º). O estabelecimento estava com mesas e cadeiras colocadas no passeio e pessoas estavam fazendo uso de produtos no local, contrariando o decreto municipal 17.304/2020, que determina o fechamento de bares, restaurantes, boates, academias e outros tipos de estabelecimento em que possa haver aglomerações.

Esta foi a primeira interdição de estabelecimento desde o dia 20 de março, quando o decreto começou a vigorar. O dono do bar não foi multado. De acordo com a Guarda Municipal, até esta quarta-feira foram realizadas 2.853 abordagens de orientação em toda a capital.

A reportagem do Hoje em Dia verificou que a maior parte do comércio de Belo Horizonte segue todas as recomendações do decreto municipal, mas alguns poucos bares podem ser flagrados em bairros residenciais com as portas abertas, permitindo o consumo de produtos dentro do estabelecimento.

A população pode fazer denúncias de eventuais situações de desrespeito ao decreto pelo telefone 156 ou pelo Fale com a Ouvidoria. A prefeitura não informou quantas denúncias foram feitas desde o dia 20.

Leia mais:

Máscara caseira pode ser usada, mas é preciso seguir vários cuidados; confira

Número de mortes confirmadas pela Covid-19 dobra em Minas e chega a seis; 53 óbitos são investigados