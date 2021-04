Bares e restaurantes localizados no Mercado Central de Belo Horizonte voltam, a partir deste sábado (23), a atender os clientes em uma área externa e disponibilizar mesas na calçada da avenida Augusto de Lima, entre as ruas Santa Catarina e Curitiba, no Centro da capital mineira. A medida visa diminuir a concentração de pessoas dentro do mercado.

Ao todo, segundo a administração do local, serão disponibilizadas 70 mesas, que irão atender cerca de 210 pessoas. O espaço será reservado e delimitado com grades. Haverá aferição de temperatura e aplicação de álcool em gel no local.

O espaço atenderá oito bares e funcionará aos sábados, das 11h às 16h, seguindo os protocolos impostos na nova fase de flexibilização do comércio em BH, que permite que bares e restaurantes abram as portas neste horário, de segunda a sábado, com venda de bebidas alcóolicas.

Leia mais:

Idosos de 63 anos começam a ser vacinados contra a Covid-19 nesta sexta em Betim, na Grande BH

Minas registra mais de 5 mil casos de Covid-19 em 24 horas; total já passa de 1,3 milhão

PBH convoca professores e servidores para retorno presencial a partir de segunda-feira