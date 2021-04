Clientes de bares e restaurantes localizados no Mercado Central, em Belo Horizonte, voltaram a ganhar mais um espaço para consumo a partir deste sábado (24). Até as 16h, oito estabelecimentos irão atender a clientela em área externa, com mesas disponibilizadas e espalhadas pela avenida Augusto de Lima, entre as ruas Curitiba e Santa Catarina. A medida visa diminuir a concentração de pessoas dentro do mercado.

Ao todo, segundo a administração do local, foram disponibilizadas 70 mesas, que irão atender cerca de 210 pessoas. O espaço foi reservado e delimitado com grades. Quem entra na área tem a temperatura aferida e aplicação de álcool em gel nas mãos.

Quem já experimentou a novidade no início da tarde deste sábado aprova a ideia e pede que ela seja adotada de forma definitiva. É o caso da belo-horizontina Margareth do Vale Ferreira, de 55 anos, e que há dez frequenta o Mercado Central. “Poderia ser sempre assim, me sinto mais segura e (o espaço) deveria ser mantido aos finais de semana. Aqui fora é agradável e está aprovado, trouxe mais segurança para gente”, disse.

Aos sábados, o espaço atenderá oito bares e funcionará das 11h às 16h, seguindo os protocolos impostos na nova fase de flexibilização do comércio em BH, que permite que bares e restaurantes abram as portas neste horário, de segunda a sábado, com venda de bebidas alcóolicas.

(*) Com informações de Lucas Prates

