Com as novas medidas de flexibilização do comércio em Belo Horizonte, supermercados e padarias poderão voltar a funcionar aos domingos, mas bares e restaurantes continuarão fechados nessas datas, podendo apenas funcionar em horário estendido durante a semana. Para a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel-MG) e a Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH), a mudança não é suficiente no momento.

"Totalmente insuficiente. Quem é que vai num bar entre 16h e 19h? Será que o prefeito vai? Não faz sentido. Isso não ajuda quem trabalha com o almoço e não ajuda quem funciona à noite. É uma falsa ajuda isso que a prefeitura está propondo", declarou Matheus Daniel, presidente da Abrasel em Minas.

De acordo com a administração municipal, bares e restaurantes poderão funcionar, a partir deste sábado (8), das 11h às 19h, de segunda a sábado. Ao anunciar a extensão, Alexandre Kalil (PSD) declarou que a medida visa a compensar o fechamento dos estabelecimentos aos domingos.

Para a Abrasel, o funcionamento deveria ser liberado até as 22h, com cumprimento de protocolos, incluindo no Dia das Mães. Conforme Daniel, manter os estabelecimentos fechados é tirar uma opção das pessoas estarem em locais abertos e com menor transmissão da doença.

"A mensagem da prefeitura é: você não pode ir para bar e restaurante, você faz o que quiser. O que a pessoa faz? Ela vai em casa e vai aglomerar. Natal, Réveillon, Carnaval: em todos esses feriados o que aconteceu 15 dias depois? Todos os índices subiram. Os bares estavam abertos? Não estavam. Não há relação entre bar aberto e aumento de contaminação", declarou Matheus.

O presidente da Abrasel ainda pediu mais apoio da prefeitura aos estabelecimentos do setor. Segundo ele, não é justo que a PBH apenas ofereça o pagamento dos impostos em 36 vezes a partir de dezembro de 2021. A quitação deveria ocorrer com descontos.

"Não adianta empurrar para a frente. É justo que o comerciante pague TFLF, PFEP, taxa de mesa e cadeira, taxa de toldo, taxa de lixo e IPTU integrais, sendo que a gente não está podendo funcionar? De 412 dias de pandemia, em 304 dias os bares e restasurantes ficaram fechados e no restante operando com restrições. Não é justo", disse.

Ofício encaminhado

Logo após o anúncio das mudanças, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH) informou que enviou um ofício à prefeitura solicitando o funcionamento facultativo do comércio da capital neste domingo (9), Dia das Mães - o que, até então, não poderá ocorrer, conforme a prefeitura.

De acordo com a entidade, a reivindicação toma como base a queda permanente dos três indicadores utilizados pela administração municipal como parâmetro para a flexibilização das atividades e leva em conta que, com somente o sábado (8), disponível para realizar as compras, é grande a possibilidade de aglomerações nos centros comerciais.



"Além dos indicadores estarem em queda permanente, temos outro ponto importante: a maioria dos trabalhadores irá receber o salário deste mês nesta sexta-feira. E, de acordo com a pesquisa de intenção de compras que realizamos, 73,4% dos consumidores vão optar pelo pagamento à vista na hora de comprar os presentes para as Mães", pontua o presidente da entidade, Marcelo de Souza e Silva.

Em relação aos bares e restaurantes, a CDL declarou que também solicitou a abertura desses estabelecimentos no domingo. O pedido, segundo a entidade, tem como objetivo evitar aglomerações em reuniões familiares no Dia das Mães.



"Há poucos dias, uma pesquisa científica comprovou que a transmissão do vírus tem maior possibilidade de acontecer em ambientes fechados do que em locais ao ar livre. Isso nos mostra que uma mesa de bar na calçada, por exemplo, é menos nociva que uma sala de jantar de uma casa", analisou o presidente da entidade, Marcelo de Souza e Silva.

O Hoje em Dia entrou em contato com a prefeitura para saber se há previsão de revisão nas medidas divulgadas e aguarda retorno.

Leia mais:

CPI da pandemia solicitou dados sobre gastos à prefeitura de BH, afirma Kalil

Incêndio destrói apartamento no bairro Anchieta, em BH; veja fotos e vídeo

Operação policial no Jacarezinho deixa pelo menos 25 mortos