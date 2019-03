Um homem de 24 anos foi preso na noite de quinta-feira (28), no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, após ser flagrado tentando embarcar para a cidade do Porto, em Portugal, com três quilos de cloridrato de cocaína. O suspeito é nascido em Belo Horizonte e trabalha como barman, de acordo com a Polícia Federal.

A descoberta aconteceu durante uma fiscalização e as drogas estavam acondicionadas em pacotes, escondidos nas bagagens do jovem. O suspeito foi encaminhado para a penitenciária Nelson Hungria, em Contagem. Se for condenado, poderá cumprir até 25 anos de reclusão por tráfico internacional de drogas.