Um aparelho celular contendo uma barra de ouro foi apreendido na manhã do último domingo (19) no Aeroporto Internacional de Tancredo Neves, em Confins, Região Metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Federal (PF), o aparelho estava com um homem de 46 anos que tentava embarcar em um voo com destino ao Pará.

O curioso metal oculto no telefone foi descoberto quando a bagagem do passageiro passou pelo aparelho de raio X do setor de embarque. A densidade e o peso do aparelho estavam acima do normal, segundo a PF.

Durante a abordagem, os policiais encontraram a barra de cerca de 400 g no interior do celular. O formato era semelhante ao de uma bateria de telefone.

O acusado prestou depoimento na sede da PF em Belo Horizonte e poderá responder pelos crimes de usurpação de bens da União e lavagem de dinheiro. Um inquérito foi instaurado para apurar os fatos.

