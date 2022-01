A Defesa Civil e a prefeitura de Pará de Minas alertam sobre risco de rompimento da barragem da usina hidrelétrica do Carioca, neste domingo (9). A determinação é que moradores que vivem nas proximidades do rio São João, abaixo da barragem deixem suas casas.

O alerta foi emitido após a empresa Santanense, responsável pela usina identificar avarias na estrutura da barragem, devido ao grande volume de chuvas. Em um comunicado do 60º Batalhão da Polícia Militar de Nova Serrana, em caso de colapso da estrutura, as regiões seriam atingidas em 20 minutos.

O volume de água poderá atingir as áreas ribeirinhas de Onça do Pitangui, Pitangui e Conceição do Pará. Segundo moradores de Pitangui, desde o início da tarde que os moradores tem sido orientados a deixar as áreas onde possa ocorrer inundação.

Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, a projeção da Santanense, em caso de rompimento, é que a água não atinja a área urbana de Pará de Minas.