Uma barragem de água, localizada em uma fazenda no bairro Jardim Nazareno, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, corre o risco de se romper. De acordo com o boletim publicado pela Defesa Civil de Minas Gerais nesta sexta-feira (24), equipes da prefeitura estão no local para monitorar o estado da estrutura.

A barragem tem três metros de profundidade e aproximadamente 4 mil metros quadrados, equivalente a uma área maior do que cinco campos de futebol. Após a vistoria da Defesa Civil, foi feita uma intervenção no extravasor diminuindo o volume e pressão d’água do vertedouro que está em risco de colapso.

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Betim e aguarda retorno. Mas, pelas redes sociais, a administração municipal apresentou dez pontos de suporte aos moradores que forem atingidos por danos provocados pela chuva:

