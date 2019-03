O nível de alerta da barragem de Gongo Soco, da mineradora Vale, em Barão de Cocais, na região Central de Minas, subiu de 2 para 3, na noite desta sexta-feira (22), deixando a cidade em alerta máximo para um possível colapso. Este último nível de segurança significa risco iminente de rompimento ou rompimento já acontecendo. A informação da mudança de nível da barragem Sul Superior foi confirmada pelo prefeito da cidade, Dércio Geraldo dos Santos (PV).

De acordo com o chefe do Executivo municipal, as sirenes foram disparadas no fim da noite, mas ainda não se sabe o motivo da mudança do nível de risco. "Não tem nada oficial, o que sabemos é que passou do nível 2 para 3, não sabemos o motivo também. Mas, já acionamos a Defesa Civil do Estado e do município. Nos reuniremos hoje ainda com a diretoria da Vale no escritório da empresa na cidade para saber o que faremos em seguida", disse.

Ainda segundo o prefeito, apesar do alerta máximo, não há motivo para pânico na cidade. "Rompimento não tem, e a área de autossalvamento já foi toda evacuada quando o nível de alerta subiu para dois. Ou seja, não há nenhum risco para a população. O que há são pessoas na zona secundária, que não correm risco de serem diretamente atingidas. Estamos esperando a Defesa Civil para saber quais procedimentos tomar e vamos conversar com a diretoria da Vale para saber exatamente o que aconteceu na barragem. Estamos em estado de alerta", completa.

A área de autossalvamento da cidade, ou seja, que corria risco iminente em caso do rompimento da barragem de Gongo Soco, foi evacuada em 8 de fevereiro. No total, 452 pessoas deixaram suas casas às pressas na ocasião.

Vizinhos em pânico

O problema em Barão provocou pânico na cidade vizinha de São Gonçalo do Rio Abaixo. Moradores evacuaram diversas residências na noite desta sexta, após a sirene da mina de Brucutu, que pertence à Vale, também ser acionada.

De acordo com o prefeito da cidade, Antonio Carlos, a sirene foi acionada de forma equivocada, que a mina de Brucutu segue sem problemas. "Conversei com o diretor da mina de Brucutu dizendo que a barragem sul de Gongo Soco mudou de nível e teve que acionar a sirene. Mas, ainda não se sabe a causa que fez tocar as sirenes na nossa cidade, pode ter sido um engano", disse o prefeito em um áudio por WhatsApp.

Segundo um morador de São Gonçalo, que diz ter escutado a sirene, o fato provocou uma histeria na população. "A cidade está em pânico após a sirene tocar. A todo momento vemos carros de polícia passando e os moradores estão deixando suas casas e indo para as ruas em desespero sem saber o que fazer", disse o morador.

Em Barão de Cocais, os moradores também ouviram a sirene. “Eu moro às margens do Rio São João e fica um pouco distante da barragem. Mas, está todo mundo comentando e mandando áudio que a sirene tá tocando e dizendo que a barragem passou para o nível 3, com suspeita de rompimento. A orientação que recebemos é que se algo de grave acontecer, os carros da prefeitura iriam passar aqui e avisar para a gente sair, mas isso não aconteceu”, contou uma moradora.

A Defesa Civil do Estado foi procurada e informou apenas que ainda no fim da noite desta sexta dará uma entrevista coletiva em BH para falar sobre a situação da barragem de Gongo Soco em Barão e Cocais.

Procurada, a Vale ainda não se pronunciou sobre o problema.