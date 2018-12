Moradores de uma casa do bairro Estrela do Oriente, na região Oeste de Belo Horizonte, ficaram presos dentro da residência após deslizamento de terra na madrugada deste sábado (29). Um dos moradores, de acordo com o Corpo de Bombeiros, tem deficiência e usa cadeira de rodas.

De acordo com a corporação, os militares foram acionados às 5h56, conseguiram retirar as vítimas do do local e ninguém ficou ferido.

A Defesa Civil da capital também foi acionada e fará a avaliação dos riscos.