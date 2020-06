As 18 barreiras sanitárias instaladas em Belo Horizonte para controle da propagação do novo coronavírus detectaram 949 pessoas com sintomas da Covid-19 desde o dia 18 de maio, conforme informou a Secretaria Municipal de Saúde na manhã desta segunda-feira (8).

De acordo com o executivo municipal, motoristas e passageiros com suspeita da doença recebem uma ficha de encaminhamento com a recomendação de procurar os serviços de saúde de referência.

Nas barreiras espalhadas nos limites da capital foram avaliadas 318.892 pessoas, escolhidas de forma aleatória. Além de responderem a um questionário sobre sintomas e contato com pacientes com coronavírus, elas também passam por medição de temperatura.

A fiscalização sanitária acontece nas principais vias de acesso à capital, em uma ação coordenada entre a Secretaria Municipal de Saúde, BHTrans, Guarda Municipal e Polícia Militar.

Segundo o balanço, foram abordados 160.575 veículos (carros e motos) até o dia 5 de junho.