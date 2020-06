Profissionais que atuam nas barreiras sanitárias realizadas nas principais vias de entrada em Belo Horizonte já encaminharam 1.575 pessoas para serviços de saúde por apresentarem sintomas compatíveis com a Covid-19. Até quarta-feira (24), foram abordados mais de 302 mil veículos e quase 603 mil pessoas foram avaliadas.

A prefeitura trabalha com 18 endereços de barreiras e, a cada dia, 12 pontos são escolhidos para as abordagens. Profissionais de saúde, entre enfermeiros e estudantes de Medicina, conversam com motoristas e passageiros para identificar pessoas com sintomas, como dificuldade respiratória, perda de paladar ou olfato e sensação de febre. Também é feita medição de temperatura das pessoas abordadas. Quando alguém apresenta sintomas é direcionado a uma unidade de saúde.

Veja os endereços das barreiras montadas nesta sexta-feira (26):

1 Av. Amazonas, próximo ao viaduto do Anel Rodoviário

2 Rua Júlio Mesquita, próximo à Rua Taboão da Serra

3 Av. Nossa Senhora do Carmo, no trecho do Belvedere

4 Av. Raja Gabaglia, próximo à Rua Parentis

5 Av. dos Andradas, no trecho entre a Rua Itaguá e Rua Itamar

6 Av. Cristiano Machado, próximo à Rua das Guabirobas

7 Av. José Cândido da Silveira, no trecho entre a MG-05 e Rua José Moreira Barbosa

8 Av. Abílio Machado, próximo à Avenida Heráclito Mourão de Miranda

9 Av. Presidente Juscelino Kubitschek, próximo à Rua Conde Pereira Carneiro

10 Av. Antônio Francisco Lisboa, próximo à Rua Expedicionário Paulo de Souza

11 Av. Vereador Cícero Idelfonso, próximo à Rua Nogueira da Gama

12 Av. Dom Pedro I, próximo à Rua Bernardo Ferreira da Cruz