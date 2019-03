Pelo menos 150 mil pessoas, em uma estimativa ainda parcial da Polícia Militar (PM), acompanham o Bloco Bartucada e Xai Xai na tarde desta terça-feira (5), em um grande cortejo na avenida Brasil, no Santa Efigênia.

Criado em 1972 por um grupo de amigos de Diamantina, o Bartucada e Xai Xai, que reinventa diversos ritmos em samba, como rock e pop, migrou para a folia belo-horizontina e deve registrar um de seus maiores públicos neste Carnaval, firmando-se como um dos maiores blocos presentes na capital.

E, mesmo caminhando para o fim da temporada carnavalesca, não há desânimo entre os foliões. O estudante Gabriel Dias, de 21 anos, pretende continuar a "caçar blocos" pela cidade até à noite, mas sem se perder dos amigos.

"Terça é o dia que a gente vai ficando triste porque acabou. Mas posso dizer que aproveitei demais. Fui em 12 blocos em três dias e só pretendo parar de madrugada. Só não posso perder dos amigos de novo porque já foram quatro vezes nesses blocos maiores", brinca.

No meio de milhares de pessoas, não se perder da namorada foi a principal preocupação do estudante Giuliano Carnevali, de 25 anos. Para se manter sempre à vista, ele levou um estandarte particular com seu nome escrito em uma faixa em verde néon.

"A gente gosta dos blocos grandes. Já tinha visto algumas pessoas fazendo coisas parecidas e resolvi testar. Para um bloco como o Bartucada, o Baianas e o Então, Brilha!, é o ideal. Vou aderir para os próximos carnavais porque já me perdi outras vezes e é a pior coisa no Carnaval. Nunca mais", brinca Gabriel.

