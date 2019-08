Como forma de comemorar seus 37 anos de prestação de serviços de segurança em Contagem, na Grande BH, o 18º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais, realizou nesta quinta-feira (15), a operação "O Audacioso".

De acordo com a PM, durante todo o dia, foram realizadas ações de polícia ostensiva, tais como blitze, batidas policiais, cumprimentos de decisões judiciais e ocupações de locais estratégicos.

Além disso, a operação contou com o apoio da Receita Estadual, do Regimento de Cavalaria Alferes Tiradentes (RCAT), do Batalhão de Policiamento Rodoviário (BPMRv), do Comando de Aviação do Estado (Comave), do Batalhão de Operações Especais (BOPE), do Grupamento de Choque e Grupamento de Trânsito (2º BPE), Tático Móvel, Gepar, Batalhão de Polícia de Trânsito e as Bases de Segurança Comunitária.



A ação foi lançada oficialmente às 15h, na avenida João César de Oliveira, uma das principais da cidade, na altura do bairro Beatriz.

De acordo com a PM, o balanço final da operação será divulgado nesta sexta-feira (16).