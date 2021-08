Reaberto no mês passado, o Museu Casa Kubitschek realizará, nesta quarta-feira (11), uma roda de conversa sobre a prática de criação de bancos indígenas brasileiros, utilizados tanto com propósitos cerimoniais quanto na vida cotidiana das comunidades dos povos indígenas do Brasil.

O evento é gratuito, virtual e será às 19h. Para participar, é necessário inscrever-se pela plataforma Sympla (clique aqui) até as 18h do dia do evento. Conforme os organizadores, a ação será realizada respeitando os protocolos de combate à Covid-19 vigentes em Belo Horizonte.

A iniciativa contará com a participação do artista indígena Kulikyrda “Stive” Mehinaku, procedente da região do Xingu e criador de um dos bancos expostos na mostra “Outras Habitabilidades”, em cartaz no Museu Casa Kubitschek; e da curadora da Coleção BEI, Marina Frúgoli. Marconi Drummond, curador de “Outras Habitabilidades”, será o mediador da conversa.

"A roda abordará a tradição e o processo criativo dos bancos de madeira e seus grafismos, além da apresentação da oficina, das ferramentas de trabalho e da trajetória do artista Kulikyrda “Stive” Mehinaku e de outros artistas indígenas", informou a organização, em nota.

A exposição "Outras Habitabilidades" está aberta ao público no Museu Casa Kubitschek, sempre de quarta a domingo, das 11h às 18h, mediante agendamento prévio e gratuito pelo site pbh.gov.br/reaberturamuseus. O bate-papo desta quarta é realizado pela Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e da Fundação Municipal de Cultura, e pelo Instituto Periférico.

