Os tambores do Batuque Coletivo já começaram a soar na avenida Getúlio Vargas, no bairro Funcionários, em Belo Horizonte. De vermelho e branco, a bateria Mar Vermelho anima quem procura boa música na tarde deste domingo (3).

No início do cortejo, o grupo homenageou as pessoas que perderam a vida em Brumadinho e levou uma mensagem de esperança aos foliões. “O mar de hoje não é de lama nem de lágrimas. É de amor”, disse a organização, no trio.

Fã de carteirinha do bloco, a psicóloga Raíssa Cordeiro, de 28 anos, diz ter acompanhado todos os ensaios do Batuque em 2019. Agora, na hora da apresentação, ela trouxe os amigos para curtir o Carnaval. “Não perco uma. É ótimo porque, embora seja um bloco cheio, ele é bem tranquilo e a gente consegue ficar perto da bateria para sentir o clima mais de perto”, afirma.

Este é o primeiro cortejo do bloco que Anna Santiago, Jackson Maciel e Edilson Teixeira vêm. “Já estou adorando. Não esperava que fosse tão animado”, conta Anna, que veio fantasiada de girassol com o namorado.



A abertura foi ao som de “We Will Rock You”, sucesso do Queen e “Sweet Child O’ Mine”, do Guns N’ Roses. Mas, se engana quem pensa que o bloco atende apenas os amantes de rock. Em seguida, a bateria tocou “Descobridor dos Sete Mares”, de Tim Maia e o repertório seguiu variado na sequência das músicas.



