Cinco pessoas morreram no fim da tarde deste sábado (16) numa colisão frontal entre um Honda Civic e um ônibus que trafegavam pela BR-262 próximo à região de Campos Altos, no Alto Paranaíba, a 300 quilômetros de Belo Horizonte.

"Todas as vítimas fatais estavam no veículo de passeio", disse o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros Ânderson Passos. Quarenta e duas pessoas estavam no coletivo. Nenhuma delas se feriu gravemente.

Militares que atenderam a ocorrência acreditam que o motorista do Honda tenha perdido o controle da direção, numa curva, em razão da pista molhada. O impacto foi tão forte que o carro de passeio ficou praticamente debaixo do coletivo.