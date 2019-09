Duas pessoas que estavam em um Gol morreram após o veículo colidir com um ônibus próximo a Martinho Campos, na região Centro-Oeste de Minas Gerais.

O acidente ocorreu no KM 85 da MG-164. A ocorrência foi atendida pelo corpo de Bombeiros de Nova Serrana, que encontrou as duas vítimas, já sem vida, presas às ferragens do veículol, com placa de Pompéu. Alguns passageiros do ônibus passaram mal e foram socorridos pelo SAMU.

