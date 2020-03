Quatro pessoas ficaram feridas, duas delas com gravidade, após uma batida entre um ônibus e um carro no bairro Jardim Industrial, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta sexta-feira (6). Entre as vítimas, está uma criança de idade não revelada.

O acidente aconteceu no momento em que o coletivo da linha 341 (Estação Barreiro/Estação Diamante) seguia pela rua Dona Maria da Conceição, próximo à casa de show New Texas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as vítimas em estado grave foram socorridas pelo Samu, enquanto as outras duas foram atendidas pelas unidades de resgate da corporação.

A perícia da Polícia Civil foi acionada para verificar as causas do acidente.

