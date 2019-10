Os quatro ocupantes de duas motos morreram após se envolverem em um acidente com um ônibus na madrugada deste domingo, na BR-365, próximo a Montes Claros, na região Norte de Minas Gerais.

A Polícia Rodoviária Federal verificou que o ônibus seguia de Coração de Jesus para Montes Claros, quando atingiu as duas motocvcletas na altura do km 28 da BR-365, às 4h. O veículo capotou e foi parar fora da pista. As circunstâncias do acidente ainda não foram esclarecidas e o motorista do ônibus, que teve ferimentos leves e foi ouvido pelos bombeiros, fugiu do local, ainda segundo a PRF.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, somente um dos 49 ocupantes do ônibus teve ferimentos graves e foi socorrido para um hospital de Montes Claros, mas já iria receber alta.

O ônibus foi apreendido por estar com licenciamento vencido.

Menina de 10 anos cai do 9º andar de prédio em BH

Incêndio na Serra do Cipó é controlado, mas parque segue monitorado e fechado para visitação

PRF apreende 240kg de maconha após perseguição e acidente na BR-381