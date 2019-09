Uma batida entre uma carreta e um caminhão no Anel Rodoviário deixou o trânsito complicado na via no início da noite desta segunda-feira (2). De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o condutor do caminhão ficou preso à cabine, mas não ficou ferido com gravidade. Houve interdição parcial e o congestionamento chegou a dois quilômetros.

O acidente aconteceu no km 537 do Anel Rodoviário, próximo à entrada para o bairro Betânia, na região Oeste de Belo Horizonte, no sentido Vitória.

Acompanhe o trânsito e o trabalho de resgate pelo Twitter:

18h20: Em Belo Horizonte no Anel Rodoviario Km 537, colisão traseira envolvendo carreta e caminhão, condutor do caminhão preso na cabine. Vp desloca. Ref: Altura do Betânia sentido Vitória. — POLÍCIA RODOVIÁRIA (@pmrodoviaria) September 2, 2019