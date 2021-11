Duas pessoas ficaram feridas após um acidente entre um caminhão e uma van na manhã desta quinta-feira (18) em Esmeraldas, na região Central de Minas. O caso aconteceu por volta das 8h, e exigiu que a pista fosse fechada.

Segundo o Corpo de Bombeiros, apenas os motoristas ocupavam os veículos na hora do acidente. O caminhão, carregado com milho, teria perdido o controle da direção e bateu na van. Ambos saíram da pista, e a carga de grãos se espalhou sobre a via quando o caminhão tombou.

O condutor do caminhão, segundo os militares, teria ficado preso às ferragens, mas conseguiu sair sozinho com ferimentos leves. O motorista da van também não se feriu com gravidade, e ambos dispensaram atendimento médico.

Após o cuidado com os motoristas, os bombeiros trabalham para eliminar o risco de explosão de um dos carros e isolando o local para evitar novos acidentes no local.

