Duas pessoas ficaram feridas após um acidente entre um caminhão e uma van na avenida Sadi Alves Vieira, no bairro Caracois De Baixo, em Esmeraldas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta quinta-feira (18).

O motorista do caminhão carregado com milho teria perdido o controle da direção e bateu no outro veículo, que seguia no sentido contrário. Ambos saíram da pista. A carga de grãos se espalhou sobre a via.

Os condutores ficaram feridos levemente e foram atendidos pelo Corpo de Bombeiros ainda no local do acidente, que foi isolado para retirada dos veículos e limpeza da pista.

Leia mais:

Câmara aprova criação de MEI Caminhoneiro

Senado aprova cadastro de condenados por violência contra mulher