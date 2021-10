Mais de 400 litros de óleo diesel ficaram espalhados em uma rua do bairro Dom Bosco, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), depois de duas carretas baterem neste domingo (10). Os veículos pertencem à mesma empresa.

Um dos motoristas ficou preso às ferragens, sem conseguir mexer a parte do quadril. Ele foi retirado pelo Corpo de Bombeiros e estava consciente.

De acordo com o tenente Daniel Lipovetsky, uma das carretas estava descendo a rua Estrela do Sul, sob chuva, quando perdeu os freios e bateu na traseira do veículo da mesma empresa, que manobrava para entrar no galpão.

O condutor da carreta que perdeu os freios ficou preso às ferragens da cabine e, após ser retirado pelos bombeiros, foi levado para o Hospital Regional de Betim.

