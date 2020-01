Um homem morreu e outras sete pessoas ficaram feridas após uma batida frontal entre duas carretas, incluindo o envolvimento de um automóvel, na BR-251 em Francisco Sá, no Norte de Minas, na tarde dessa segunda-feira (13). O acidente ocorreu após um dos veículos de grande porte ter invadido a contramão de direção.

De acordo com o 7º batalhão do Corpo de Bombeiros de Montes Claros, o acidente ocorreu no km 454, em área rural da cidade de Francisco Sá. Segundo a corporação, a vítima fatal, de 34 anos, morreu após ficar presa às ferragens de uma das carretas. O trânsito ficou interrompido na rodovia, nos dois sentidos.

Já no outro caminhão de grande porte havia quatro pessoas, sendo que o motorista, também de 34 anos e também preso ao veículo, foi socorrido com vida pela corporação e foi transportado de aeronave para o Hospital de Pronto Socorro da Santa Casa de Montes Claros. Os demais passageiros da carreta foram resgatados por populares.

Por fim, um veículo de passeio ficou totalmente destruído após o acidente. Nele, havia três ocupantes, que foram levados por populares até o Hospital Municipal de Francisco Sá antes mesmo da chegada das equipes do Corpo de Bombeiros.

De acordo com os militares, não foi possível determinar a dinâmica do acidente, haja vista que a carcaça do carro apresentava deformações nas partes frontal e traseira, incluindo um incêndio, que foi extinto por populares.

Os militares realizaram o isolamento do local e uma guarnição de combate a incêndios permaneceu na área para a prevenção de reignição, já que houve grande vazamento de óleo no local. Também foi aplicado pó de serragem na mancha de óleo que estava exposta na pista, no intuito de eliminar o perigo de derrapagem.

A reportagem tentou contato com os hospitais citados, mas não obteve informações sobre o estado de saúde das vítimas.