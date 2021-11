Duas pessoas morreram e outras duas ficaram feridas após um acidente na MG-444 em Capetinga, no Sul de Minas. Um carro de passeio e uma carreta se envolveram na batida, que deixou o trânsito retido no local.

A ocorrência aconteceu no fim da manhã desta segunda-feira (15). Segundo o Corpo de Bombeiros, um homem de 40 anos e uma mulher de 22 não resistiram à batida frontal entre os veículos e morreram no local. As outras duas vítimas, ainda não identificadas, foram retiradas das ferragens e encaminhadas a um hospital em Cássia, também no Sul do Estado.

Todas as vítimas estavam no carro de passeio, que ficou completamente destruído após o acidente. Testemunhas contaram aos militares que o grupo voltava de uma festa em Capitólio.

O motorista do caminhão, por sua vez, não se feriu. As causas do acidente ainda não foram esclarecidas, e serão investigadas pela Polícia Civil.

