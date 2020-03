Oito pessoas ficaram feridas depois que um carro e uma van bateram, na tarde deste sábado (28), em Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Duas das vítimas tiveram ferimentos graves. Elas foram socorridas e levadas para o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII.

O acidente, de acordo com o Corpo de Bombeiros, aconteceu na MG-010, próximo ao Km 68, no bairro Campo Alegre. Três das pessoas feridas foram resgatadas e conduzidas para a Santa Casa do município. As outras três vitimas apresentavam ferimentos leves.

O resgate mobilizou três viaturas e um helicóptero da corporação, além de ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). As circunstâncias do acidente ainda não foram esclarecidas e o caso será posteriormente investigado pela Polícia Civil.