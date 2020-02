Pelo menos cinco pessoas ficaram feridas em uma batida frontal envolvendo dois veículos de passeio na manhã deste domingo (23), na AMG-3085, em Juiz de Fora, na região da Zona da Mata.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, os dois carros, um Siena e um Corsa Classic, seguiam na via que liga as rodovias MG-353 e BR-040 em sentidos opostos, ambos voltando de eventos de Carnaval. Em um determinado momento, um deles invadiu a contramão e bateu de frente com o outro.

As vítimas, com idades entre 25 e 40 anos, ficaram presas às ferragens e foram retiradas com auxílio de militares da corporação, sendo encaminhadas para o Hospital Albert Sabin e Hospital de Pronto-Socorro Dr. Mozart Teixeira.

Por conta do acidente, o trânsito foi parcialmente interrompido no local, funcionando no esquema de "pare e siga", até a retirada dos veículos e do combustível que ficou espalhado no asfalto.

As circunstâncias do acidente não foram esclarecidas.