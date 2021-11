Três pessoas ficaram feridas após a batida entre um ônibus de turismo e um Move da linha 55, na madrugada desta quarta-feira (10), no cruzamento das ruas Guicurus e São Paulo, no Centro de Belo Horizonte.

De acordo com a Polícia Militar, testemunhas contaram que o primeiro teria avançado o sinal vermelho, sendo atingido pelo Move.

As três vítimas, que estavam no coletivo, foram socorridas pelo Samu, e levadas ao Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, em BH.

O ônibus de turismo saia da capital com destino a Governador Valadares, no Vale do Rio Doce. Os passageiros precisaram esperar que a empresa enviasse outro veículo para que a viagem continuasse.

Os dois ônibus envolvidos no acidente foram retirados do local por volta de 1h30.

A reportagem do Hoje em Dia entrou em contato com as empresas responsáveis pelos veículos e aguarda retorno.

Leia mais:

Moradores de BH com 66 anos serão imunizados com a dose de reforço contra a Covid nesta quarta-feira

Jovem que desapareceu em BH foi encontrada em Ribeirão das Neves