Um acidente entre dois carros nesta sexta-feira (22) na LMG-748, em Araguari, no Triângulo Mineiro, deixou sete pessoas feridas, entre elas uma criança e dois bebês – um com um ano de idade e outro com três meses. As crianças foram encaminhadas para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU).

Segundo relato de testemunhas ao Corpo de Bombeiros, um dos veículos seguia no sentido Indianópolis, quando o motorista perdeu o controle da direção e invadiu a pista contrária, se chocando contra outro carro. Depois da batida, os dois veículos capotaram.

As vítimas foram atendidas por bombeiros e por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Os adultos foram socorridos para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Araguari.