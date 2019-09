Uma batida envolvendo duas motos deixou um morto na BR-381, em Bom Jesus do Amparo, na região Central de Minas, na manhã desta segunda-feira (16). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF)), o acidente aconteceu na altura do km 405, por volta das 7 horas.

Por causa da batida, o trânsito segue com lentidão na rodovia. A perícia é aguardada no local e, somente após os trabalhos dos investigadores, o corpo será removido e os veículos retirados do local. As circunstâncias da colisão ainda não foram esclarecidas e serão investigadas pela Polícia Civil.

A BR-040 também registrou um acidente na manhã desta segunda. De acordo com a concessionária Via 040, um carro e uma moto bateram no km 513, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de BH.

A colisão aconteceu no sentido Rio de Janeiro e não houve a necessidade de interdição da pista. Contudo, a lentidão no trecho chegou a três quilômetros. O motociclista ficou ferido na ocorrência.