Duas pessoas ficaram levemente feridas após um acidente envolvendo quatro veículos, incluindo uma carreta, na BR-381, em frente à Refinaria Gabriel Passos (Regap), no sentido Belo Horizonte, em Betim, na Grande BH, na manhã desta terça-feira (20).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), por volta das 7h, dois automóveis bateram contra uma carreta, que saiu da pista ao ser atingida, invadiu a marginal da rodovia, na altura do km 484,5 e acertou, com o eixo traseiro, uma motocicleta.

Segundo a Arteris Fernão Dias, concessionária que administra o trecho, um dos feridos é o motoqueiro, que foi levado para atendimento médico. A empresa informou que não divulga identidade e outras informações sobre vítimas.

10h11 -Em Betim, km 484,5 da BR 381 fluxo do trânsito normalizado. https://t.co/08ZPlnE30h — PRF MINAS GERAIS (@PRF191MG) 20 de agosto de 2019

Trânsito

Devido ao acidente, uma faixa da 381 precisou ficar fechada das 7h às 9h10, quando o tráfego foi totalmente liberado. Segundo a Arteris, o trecho apresentou congestionamento de dois quilômetros, mas a situação já está regularizada.