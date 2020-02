Três homens ficaram feridos, sendo um deles em estado grave, após acidente envolvendo carro de passeio e caminhão, na BR-040, altura de Congonhas, na região Cetral de Minas, na manhã desta quarta-feira (26).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a colisão ocorreu no km 589, no sentido Distrito Federal, por volta de 7h30. Os veículos bateram de frente. Um homem de 40 anos foi socorrido pelo helicóptero Arcanjo, da corporação. Ele foi encaminhado em estado grave ao Hospital de Pronto-Socorro (HPS) João XXIII. Ainda segundo os Bombeiros, os três ocupantes do Palio eram funcionários da Vale.

Vítima em estado grave foi socorrida pelo helicóptero Arcanjo para o HPS, em BH

As outras duas vítimas são um homem de 40 anos e outro de 37. Eles foram transportados pela ambulância da concessionária que administra a via para o Hospital Mater Dei.

As causas do acidente ainda estão sendo apuradas. Não há informações sobre o condutor do caminhão. A circulação de veículos no local ficou fechada por cerca de uma hora e meia. A liberação da pista ocorreu às 8h55.

