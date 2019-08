O Bazar do Bem, ação solidária que está em sua 6ª edição e tem como objetivo arrecadar fundos para o Instituto Mário Pena, acontecerá entre os dias 29 e 31 deste mês, no bairro Funcionários, na região Centro-Sul da capital. O hospital é referência no país em tratamento de pacientes com câncer, principalmente entre pessoas de menor poder aquisitivo.

Durante os três dias de bazar, serão colocados à venda mais de 10 mil itens, entre eles, peças do vestuário masculino e feminino, adulto e infantil, além de calçados e de acessórios em geral. Itens novos ou quase novos serão ofertados a preços praticamente simbólicos.

O evento é promovido pela Comissão Feminina da Associação Mineira de Supermercados (AMIS) em conjunto com as Voluntárias do Hospital Mário Penna (Volmape).

Durante os três dias, o Bazar do Bem vai disponibilizar vales-compras nos valores de R$ 50 e R$ 100, que podem ser adquiridos junto à organização do evento, sendo mais uma alternativa para os interessados em contribuir.

Serviço

29 e 30 de agosto: 9h às 19h

31 de agosto: 9h às 15h

Rua Rua Levindo Lopes, 357, bairro Funcionários - BH