Acontecendo desde o dia 29 de novembro, o tradicional Bazar Hudson, que vende produtos para casa em promoção em Nova Lima, Região Metropolitana de Belo Horizonte, vai oferecer descontos ainda maiores neste sábado (7) e domingo (8). Este é o último fim de semana da edição de Natal do bazar, e o objetivo dos organizadores é zerar o estoque.

Serão mais 800 produtos a preços menores do que os praticados nos finais de semana anteriores, com destaque para os itens de decoração natalina. “Os artigos para o Natal são a grande demanda do público nessa época, tanto para decoração da casa ou da ceia, quanto para presentes. No Bazar Hudson, o cliente tem a possibilidade encontrar produtos para as diversas situações e economizar”, ressalta a fundadora e presidente da empresa, Renata Faria.

No sábado, o evento ocorre de 10h às 20h, e no domingo, de 10h às 18h. A entrada é gratuita, mediante doação de 1kg de alimento não-perecível (exceto sal e fubá) ou um livro em bom estado. Nesta edição, o Bazar conta com mais de 400 novidades, e o grande foco são os itens para decoração de Natal, decoração de mesa e mesa posta, como árvores, enfeites, jogos americanos, pratos Porto Brasil e Alleanza, faqueiros e taças.

Local: Av. Niágara, 1076 - Jardim Canadá - Nova Lima