Além de demonstrar preocupação com o possível 'estrangulamento total' do sistema de saúde, caso não sejam tomadas medidas de contenção, o governador de Minas, Romeu Zema (Novo), afirmou que o Governo de Minas também está preocupado em salvar empresas e empregos no Estado. Como medida de atenção ao tema, o gestor anunciou, nesta quinta-feira (18), que o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) já ofertou quase R$ 400 millhões em créditos a todos os setores, com ênfase às micro, pequenas e médias empresas mineiras.

"No último mês, o BDMG bateu o recorde de operações de crédito. Esse valor é o maior para o mês (de maio) nos 58 anos de existência do banco. Isso prova que o Governo de Minas está preocupado em conceder crédito", declarou Zema. Presente na coletiva, o diretor-presidente do banco, Sérgio Gusmão, comentou os números e anunciou o repasse de R$ 90 milhões do Governo Federal para a área do Turismo em Minas.

"Superamos a marca de R$ 60 milhões de desembolso para micro e pequenas empresas em único mês. Contabilizamos, no fechamento de maio também, um desembolso superando a marca de R$ 155 milhões para micro e pequenas empresas desde o início do ano", informou Gusmão.

Segundo o gestor, o aumento é de mais de 100% em relação ao mesmo período do ano passado. "Um número bastante robusto e em linha com o mandato de banco de desenvolvimento. É o que nos foi solicitado pelo nosso acionista, o Estado de Minas Gerais, sob a liderança do governador Romeu Zema", completou o gestor do BDMG.

Turismo

Gusmão ainda informou que Minas recebeu, neste mês, um aditivo de recursos do Ministério do Turismo, voltado a empresas de todos os portes, no valor de cerca de R$ 90 milhões. Segundo ele, o crédito estará disponível para apoio a mais de 90 ramos, incluindo bares, restaurantes, transporte associado ao turismo e parte da economia criativa.

O aporte, segundo o gestor, representa que "o BDMG tem disponível, ainda, para conceder neste ano, mais de R$ 112 milhões para a cadeia do turismo". "Acho que é um volume de recursos bastante significativo e importante", declarou.