Um bebê foi encontrado morto dentro de uma sacola plástica nessa terça-feira (18) no bairro Santa Cecília, região do Barreiro em BH. Uma mulher passava pelo local com os filhos, e chamou a polícia quando viu a criança.

Segundo os militares, o bebê é do sexo masculino, e teria sido abandonado na madrugada de segunda-feira (17). A rua é vigiado por câmeras de segurança, mas não foi possível ver o momento em que a vítima foi deixada.

De acordo com a Polícia Civil, que investiga o caso, já foram feitos os primeiros levantamentos no local, e o corpo já está no Instituto Médico Legal (IML) de BH. Até o momento, ninguém foi preso.

