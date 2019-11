Um bebê de 11 dias que estava engasgado e com a respiração comprometida foi salvo por militares do 1° Batalhão do Corpo de Bombeiros na noite desta quinta-feira (14), no bairro Funcionários, região Centro-Sul de Belo Horizonte.

Os pais da criança chegaram ao batalhão por volta das 20h. O atendimento foi realizado imediatamente e o bebê foi desengasgado.